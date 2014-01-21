Путин назвал блокирование поставок удобрений бедным странам неприемлемым

Глава РФ призвал помочь нуждающимся странам Африки российской продукцией.

Российский президент Владимир Путин назвал блокирование поставок отечественных удобрений бедным и нуждающимся странам неприемлемым решением со стороны Запада. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе рабочей встречи с руководителем "Уралхима" Дмитрием Мазепиным. По словам политика, требуется сделать всем необходимое для того, чтобы интересы российской сельскохозяйственной отрасли и производителей соблюдались. Он отметил, что показатели в данном экономическом направлении "очень хорошие", но требуется оказать помощь традиционным клиентам и друзьям из стран третьего мира.

Напрямую со мной связывались по этому вопросу лидеры нескольких африканских стран, которые, конечно, не понимают, что происходит, поскольку все время речь идет о необходимости помощи беднейшим странам и по вопросам, совершенно не связанным с продовольственной безопасностью. Эти поставки, даже безвозмездные поставки, блокируются. Это совершенно неприемлемо. Но это происходит. Владимир Путин, президент РФ

Владимир Путин добавил, что такая позиция России правильна как с точки зрения гуманитарной помощи, так и бизнес-среды, так как решение позволит поддержать мировые рынки.

Путин одобрил идею главы "Уралхима" о разблокировке удобрений.

Фото и видео: Одноклассники / Вести Live