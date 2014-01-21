Путин одобрил идею главы "Уралхима" о разблокировке удобрений

Глава РФ рассказал о сотрудничестве по линии ООН.

Российский президент Владимир Путин одобрил идею главы отечественной компании "Уралхим" о разблокировке удобрений, которые предприятие готово бесплатно поставлять на глобальные рынки. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе общения с Дмитрием Мазепиным в Кремле. Бизнесмен попросил политик содействовать в вопросе разблокировке ООН и Африканским союзом порядка 265 тысяч тонн продукции.

Команда будет дана соответствующая всем коллегам нашим, чтобы они оказали вам необходимую помощь. Вы знаете наверняка, что мы в контакте с генсекретарем ООН господином Гуттерешем. Владимир Путин, президент РФ

Также с одной из профильных сотрудниц генсекретариата Всемирной организации, фамилию которой Дмитрий Мазепин назвал на рабочей встрече с Владимиром Путиным, ведутся контакты по линии вице-премьера РФ Андрея Белоусова. Вопрос контролируется также дипломатами из внешнеполитического министерства.

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