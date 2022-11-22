Путин поделился воспоминаниями о Фиделе Кастро

Президент России Владимир Путин поделился воспоминаниями о кубинском лидере Фиделе Кастро. Об этом он рассказал на встрече с президентом Кубы Мигелем Диас-Канель Бермудесом в Кремле.
По словам российского лидера, Кастро был ярким человеком. Путин заявил, что когда впервые встретился с ним, то удивился погруженности Кастро в детали и нюансы происходящих событий. Он подчеркнул, что кубинский лидер был в состоянии анализировать все, что происходит в мире.
Ранее Путин заявил, что СССР и Россия всегда поддерживали Кубу в борьбе за независимость.
Видео: kremlin.ru
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