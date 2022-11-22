Путин поделился воспоминаниями о Фиделе Кастро

По словам президента РФ, кубинский лидер был ярким человеком.

Президент России Владимир Путин поделился воспоминаниями о кубинском лидере Фиделе Кастро. Об этом он рассказал на встрече с президентом Кубы Мигелем Диас-Канель Бермудесом в Кремле.

По словам российского лидера, Кастро был ярким человеком. Путин заявил, что когда впервые встретился с ним, то удивился погруженности Кастро в детали и нюансы происходящих событий. Он подчеркнул, что кубинский лидер был в состоянии анализировать все, что происходит в мире.

Ранее Путин заявил, что СССР и Россия всегда поддерживали Кубу в борьбе за независимость.

Видео: kremlin.ru