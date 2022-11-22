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Путин: СССР и Россия всегда поддерживали Кубу в борьбе за независимость

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Президент отметил, что Куба занимает такую же позицию в отношении России.

СССР и Россия всегда поддерживали Кубу в борьбе за независимость. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с кубинским лидером Мигелем Диас-Канелем в Кремле.

Глава государства отметил, что Москва по сей день поддерживает кубинский народ в вопросах независимости и суверенитета. Он подчеркнул, что российская сторона всегда выступала против различного рода ограничений.

Мы видим, что Куба занимает такую же позицию в отношении нашей страны, в отношении России.

Владимир Путин, президент России

Ранее мы сообщали, что Путин и Диас-Канель открыли памятник Фиделю Кастро.

Видео: Telegram / СМОТРИ

Теги: владимир путин, куба, поддержка, президент россии, ссср
Категории: Лента новостей, Новости России,

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