Путин: СССР и Россия всегда поддерживали Кубу в борьбе за независимость

СССР и Россия всегда поддерживали Кубу в борьбе за независимость. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с кубинским лидером Мигелем Диас-Канелем в Кремле.
Глава государства отметил, что Москва по сей день поддерживает кубинский народ в вопросах независимости и суверенитета. Он подчеркнул, что российская сторона всегда выступала против различного рода ограничений.
Мы видим, что Куба занимает такую же позицию в отношении нашей страны, в отношении России.
Владимир Путин, президент России
Ранее мы сообщали, что Путин и Диас-Канель открыли памятник Фиделю Кастро.
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