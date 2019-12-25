Путин и Диас-Канель открыли памятник Фиделю Кастро

Художественные работы над монументом велись полгода.

Президент России Владимир Путин и президент Кубы Мигель Диас-Канель открыли в Москве памятник кубинскому революционеру Фиделю Кастро. Об этом сообщает "РИА Новости".

Монумент высотой три метра был изготовлен из бронзы. Художественные работы над ним велись полгода. Кастро изображен на скале, в которую вписана карта Кубы. В пресс-службе Кремля отметили, что образ революционера призван отразить героический путь человека, отстаивавшего права и свободы людей в своей стране.

Ранее президент Кубы заявил, что проекты с Россией не пострадали от санкций.

Фото: kremlin.ru