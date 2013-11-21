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Президент Кубы заявил, что проекты с Россией не пострадали от санкций

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По его словам, некоторые из совместных проектов успешно развивались.

Президент Кубы Мигель Диас-Канель заявил, что совместные проекты республики с Россией не пострадали от санкций. Об этом он рассказал на выступлении в Госдуме РФ.

По его словам, некоторые из совместных проектов успешно развивались, несмотря на санкции против Москвы. В их число входит геологическая разведка углеводородов в зоне Бока де Харуко, где используются инновационные методы. Также Диас-Канель отметил, что российские инвестиции есть в особой зоне развития "Мариэль" для сервисного обслуживания техники КАМАЗ.

Кубинский лидер добавил, что идет работа в модернизации важного стального завода. Он рассчитывает на то, что в ближайшее время будет завершен первый этап проекта по модернизации литейного цеха.

Ранее президент Кубы осудил санкции Запада против России.

Видео: Госдума России

Теги: мигель диас-канель, президент кубы, проекты, россия, санкции
Категории: Лента новостей, Новости России,

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