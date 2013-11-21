  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 10:40
170
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Куба осудила санкции Запада против России

0 0

Мигель Диас-Канель оценил внешнюю политику НАТО и Вашингтона.

Куба осудила западное санкционное давление против России. Соответствующее заявление в ходе выступления на пленарном заседании в нижней палате Государственной Думы РФ сделал президент Кубы Мигель Диас-Канель. По мнению политика, настоящие причины украинского кризиса следует искать именно во внешней политике, которую ведут американская сторона и НАТО. Политик призвал стороны конфликта к диалогу и мирным переговорам.

Куба энергично осуждает санкции, которые в одностороннем порядке несправедливо вводятся против РФ. Причины текущего конфликта в этой зоне надо искать в агрессивной политике США и в экспансии НАТО к границам с РФ.

Мигель Диас-Канель, президент Кубы

Глава Колумбии назвал несправедливым причисление Вашингтоном Кубы к спонсорам терроризма.

Фото и видео: Государственная Дума России

Теги: госдума, запад, куба, мигель диас-канель, нато, санкции
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии