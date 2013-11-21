Куба осудила санкции Запада против России

Мигель Диас-Канель оценил внешнюю политику НАТО и Вашингтона.

Куба осудила западное санкционное давление против России. Соответствующее заявление в ходе выступления на пленарном заседании в нижней палате Государственной Думы РФ сделал президент Кубы Мигель Диас-Канель. По мнению политика, настоящие причины украинского кризиса следует искать именно во внешней политике, которую ведут американская сторона и НАТО. Политик призвал стороны конфликта к диалогу и мирным переговорам.

Куба энергично осуждает санкции, которые в одностороннем порядке несправедливо вводятся против РФ. Причины текущего конфликта в этой зоне надо искать в агрессивной политике США и в экспансии НАТО к границам с РФ. Мигель Диас-Канель, президент Кубы

Глава Колумбии назвал несправедливым причисление Вашингтоном Кубы к спонсорам терроризма.

Фото и видео: Государственная Дума России