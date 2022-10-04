Власти Боготы призывают США пересмотреть свою политику в отношении Кубы.

Глава Колумбии назвал несправедливым причисление Вашингтоном Кубы к спонсорам терроризма. Соответствующей информацией в ходе совместной пресс-конференции с лидером американского внешнеполитического ведомства Энтони Блинкеном в Боготе рассказал президент латиноамериканской республики Густаво Петро. Чиновник призвал коллег из США пересмотреть вопрос.

На прошедшей встрече я заявил, что произошедшее с Кубой - несправедливость. Потому что колумбийское правительство, не наше, попросило Кубу предоставить площадку для переговоров. Густаво Петро, президент Колумбии

Эксперт добавил, что прошлое колумбийское правительство попросило у бывшего правительства США при президенте Дональде Трампе рассмотреть отказ от признания Кубы страной-спонсором терроризма. Густаво Петро подчеркнул, что Богота поддерживает инициативу о том, что на последующих мирных переговорах Венесуэла, Куба и Норвегия получили статус стран - гарантов процесса. Он напомнил, что о статусе Кубы президент Джо Байден дал обещание пересмотреть вопрос, но так и не выполнил своего обещания.

Более 300 человек пострадали при обрушении трибуны в Колумбии.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State