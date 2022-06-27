Более 300 человек пострадали при обрушении трибуны в Колумбии

Четверо из них находятся в реанимации.

Более 300 человек получили травмы при обрушении трибуны в Колумбии. Об этом сообщила на пресс-конференции глава департамента здравоохранения департамента Толима Марта Паласиос.

Инцидент произошел 26 июня. На арене, где проходил традиционный бой быков, обрушилась часть трибуны со зрителями. В результате происшествия пострадали 322 человека. Четверо из них находятся в реанимации. Погибли трое взрослых и один 14-месячный ребенок.

Ранее мы сообщали, что один человек пострадал при обрушении строительных лесов в центре Москвы.

Видео: YouTube / Paola Martinez