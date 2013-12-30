Рабочего пришлось госпитализировать.

Один человек пострадал при обрушении строительных лесов в центре Москвы. Об этом рассказали региональные представители из экстренных служб. По данным ГУ МЧС, инцидент зафиксирован около одного из особняков постройки XIХ века, расположенного по Леонтьевскому переулку. В настоящее время здание находится на реконструкции.

В Леонтьевском переулке, дом 5, строение 1 произошло обрушение строительных лесов возле здания, которое находится на реконструкции. Пострадал один человек, его состояние уточняется. пресс-служба ГУ МЧС по региону

Сотрудники региональной прокуратуры подтвердили информацию об обрушении конструкции. Медики уточнили, что один пострадавший был госпитализирован с места событий. В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства падения строительных лесов. Вопрос находится под контролем у надзорного ведомства в Центральном административном округе города.

Появилась информация о состоянии подростков, на которых рухнула крыша на стройке.

Фото и видео: Telegram / SHOT

