Появилась информация о состоянии подростков, на которых рухнула крыша на стройке

Кровля упала на детей, когда они бегали по стройке в Кронштадте.

Накануне, 15 мая, около 15 часов дня на подростков из Кронштадта, которые гуляли по стройке, рухнула крыша. Инцидент произошел на Цитадельской дороге. Дети оказались под завалами. Спасатели нашли их живыми и передали медикам. Сегодня стало известно, как чувствуют себя пациенты.

Как сообщили на портале 78.ru, у 16-летнего подростка диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и перелом трёх позвонков. Он находится в тяжелом состоянии. 15-летний больной отделался переломами пальцев на ноге.

Установлено, что заброшенное здание, где произошло обрушение крыши, в 2020-м году было передано организации по развитию туристско-рекреационного кластера в Кронштадте "Остров Фортов". Сейчас сотрудники полиции устанавливают обстоятельства случившегося.

Ранее на Piter.tv: прокуратура Кронштадта начала проверку после обрушения конструкций на стройке по Цитадельской дороге.

Фото: Piter.tv