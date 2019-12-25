Прокуратура Кронштадта начала проверку после обрушения конструкций на стройке по Цитадельской дороге

На Цитадельской дороге спасатели вытащили из-под завалов на стройке двух детей. Прокуратура Кронштадтского района организовала проверку по факту обрушения конструкций неиспользуемого здания. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
На место случившегося прибыл прокурор Кронштадтского района Виталий Дрокин.
В ходе проверки надзорное ведомство даст оценку полноте исполнения уполномоченными органами обязанностей по обеспечению ограничения доступа граждан, в том числе детей, к потенциально опасным объектам.
Пресс-служба прокуратуры г. Санкт-Петербург
На данный момент выясняются обстоятельства случившегося. Известно, что экстремалов доставили в больницу № 2 на Васильевском острове. У обоих диагностировали черепно-мозговую травму и тупую травму живота.
Фото: Piter.tv
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С уважением,
пресс-служба прокуратуры
г. Санкт-Петербурга
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