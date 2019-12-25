Прокуратура Кронштадта начала проверку после обрушения конструкций на стройке по Цитадельской дороге

В результате случившегося пострадали подростки, которые изучали территорию.

На Цитадельской дороге спасатели вытащили из-под завалов на стройке двух детей. Прокуратура Кронштадтского района организовала проверку по факту обрушения конструкций неиспользуемого здания. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

На место случившегося прибыл прокурор Кронштадтского района Виталий Дрокин.

В ходе проверки надзорное ведомство даст оценку полноте исполнения уполномоченными органами обязанностей по обеспечению ограничения доступа граждан, в том числе детей, к потенциально опасным объектам. Пресс-служба прокуратуры г. Санкт-Петербург

На данный момент выясняются обстоятельства случившегося. Известно, что экстремалов доставили в больницу № 2 на Васильевском острове. У обоих диагностировали черепно-мозговую травму и тупую травму живота.

Фото: Piter.tv

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С уважением,

пресс-служба прокуратуры

г. Санкт-Петербурга