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Прокуратура Кронштадта начала проверку после обрушения конструкций на стройке по Цитадельской дороге
Сегодня, 19:10
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Прокуратура Кронштадта начала проверку после обрушения конструкций на стройке по Цитадельской дороге

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В результате случившегося пострадали подростки, которые изучали территорию.

На Цитадельской дороге спасатели вытащили из-под завалов на стройке двух детей. Прокуратура Кронштадтского района организовала проверку по факту обрушения конструкций неиспользуемого здания. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

На место случившегося прибыл прокурор Кронштадтского района Виталий Дрокин. 

В ходе проверки надзорное ведомство даст оценку полноте исполнения уполномоченными органами обязанностей по обеспечению ограничения доступа граждан, в том числе детей, к потенциально опасным объектам.

Пресс-служба прокуратуры г. Санкт-Петербург

На данный момент выясняются обстоятельства случившегося. Известно, что экстремалов доставили в больницу № 2 на Васильевском острове. У обоих диагностировали черепно-мозговую травму и тупую травму живота.

Фото: Piter.tv

 

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С уважением, 

пресс-служба прокуратуры 

г. Санкт-Петербурга

Теги: дети под завалами, кронштадт, прокуратура кронштадта, спасатели, цитадельская дорога
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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