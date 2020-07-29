По подсчетам экспертов, потери от нового коронавируса в 2020 году составили 320 млрд долларов.

В ООН подсчитали, сколько сфера туризма потеряла из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщила в пресс-релизе Всемирная туристическая организация при ООН (UNWTO).

Данный показатель более чем в три раза превышает убытки в этой области из-за экономического кризиса в 2009 году. Количество туристов сократилось на 300 миллионов. Туристические поездки за границу по всему миру упали на 56%. По сравнению с маем прошлого года, в этом году число поездок сократилось на 98%. Генеральный секретарь организации Зураб Пололикашвили подчеркнул необходимость восстановления туристической сферы как можно скорее. Дело в том, что проблемы в туристическом секторе создают риски для доходов людей.

Напомним, что 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса пандемией. По последним данным, во всем мире заболели свыше 16 млн человек.

Ранее мы сообщили, что в России выросло количество выданных кредитов на покупку автомобиля.

Видео: Youtube/World Tourism Organization (UNWTO)