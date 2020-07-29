По сравнению с 2019 годом количество и объемы выданных автокредитов выросли на 7%.

В России выросло количество выданных кредитов на покупку автомобиля. Об этом сказано на сайте "Объединенного кредитного бюро" (ОКБ).

В июне 2020 года россияне оформили 58,9 тыс. автокредитов на сумму в 47,3 млрд рублей. Соответственно, объемы выданных автокредитов выросли на 7%, а общая сумма кредитов составила на 2% больше, чем в прошлом году. Кроме того, аналитики зафиксировали в апреле и мае 2020 года, что количество и объем кредитов на покупку машин были в 5 и 2 раза меньше, чем в 2019 году.

Генеральный директор ОКБ Артур Александрович отметил, что показатель выдачи автокредитов начал расти в первую неделю июня. Затем, в течение месяца, подобная тенденция сохранилась.

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Видео: Банк России