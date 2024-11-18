Петербуржцам стали стали охотнее одобрять автокредиты осенью 2025 года

Средняя цена машины в кредит увеличилась почти на 10% из-за опасений роста утильсбора и НДС.

Осенью 2025 года банки Санкт-Петербурга стали более лояльны к заёмщикам, желающим купить автомобиль в кредит. С сентября по ноябрь уровень одобрения заявок на новые машины вырос до 85%, а на подержанные — до 74%, сообщили РБК Петербург в пресс-службе кредитной платформы "еКредит" (входит в "Авто.ру").

Рост одобрений сопровождался значительным увеличением средних цен. Стоимость нового авто, приобретаемого в кредит, осенью выросла на 9,3%, до 2,92 млн рублей, а средняя сумма кредита увеличилась до 1,97 млн рублей. Ещё более заметный скачок произошёл на рынке машин с пробегом: средняя цена выросла на 16,4%, до 2,43 млн рублей.

На фоне новостей о повышении ставки утилизационного сбора и НДС возник дефицит — люди стремились купить машину до роста цен. Некоторые производители снизили своё участие в кредитных программах, что привело к повышению средних ставок. Никита Марголин, руководитель продаж платформы

Ажиотажный спрос подтверждается статистикой регистраций: в октябре в Петербурге было зарегистрировано 8,1 тыс. новых легковых автомобилей, что на 38,2% больше, чем в сентябре. При этом почти половина покупателей (45%) осенью готова была внести первоначальный взнос более 50% от стоимости авто, что на 6 процентных пунктов выше летнего показателя.

Ранее Piter.TV сообщал, что цены на подержанные автомобили в Петербурге просели.

Фото: Piter.TV