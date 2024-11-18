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В Петербурге за полгода выдали автокредиты на 31 млрд рублей
Сегодня, 18:12
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В Петербурге за полгода выдали автокредиты на 31 млрд рублей

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В июне зафиксирован максимальный месячный показатель за последние семь месяцев.

За первые шесть месяцев 2025 года банки Санкт-Петербурга оформили автокредитов на общую сумму 31,4 миллиарда рублей. Согласно данным Национального бюро кредитных историй, в июне показатель достиг максимального значения за последние семь месяцев - 6,07 миллиарда рублей, включая финансирование как новых, так и подержанных автомобилей. Об этом сообщает Коммерсантъ.

Однако по сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдается значительное снижение: в денежном выражении объем кредитования сократился вдвое, а количество выданных займов уменьшилось на 44%. Всего за полугодие петербуржцы получили 21,49 тысячи автокредитов.

Средняя сумма кредита на автомобиль в июне составила 1,51 миллиона рублей, продемонстрировав незначительный рост на 0,7% по сравнению с предыдущим месяцем.

Эксперт рассказал, что Центробанк ограничит автокредиты и ипотеку.

Фото: Piter.tv

Теги: автокредиты, национальное бюро кредитных историй
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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