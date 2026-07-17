Рынок автокредитов в Петербурге остыл

В Ленинградской области наблюдалась обратная динамика.

В июне 2026 года жители Петербурга оформили автокредиты на общую сумму 9,40 млрд рублей. Как рассказали эксперты Объединенного кредитного бюро (ОКБ), этот показатель на 4% меньше майских значений. Об этом пишет "Петербургский дневник".

Сократилось и количество выданных займов – также на 4%, до 5190 договоров. При этом средний чек по кредиту незначительно подрос на 1% и составил 1,81 млн рублей. Средний срок кредитования увеличился с 66 до 67 месяцев.

В Ленинградской области наблюдалась обратная динамика. Количество выданных автокредитов в регионе выросло на 4% (до 1817 займов), а их суммарный объем увеличился на 2%, достигнув 3,07 млрд рублей.

В целом по России в начале лета банки выдали 112,2 тысячи автокредитов на общую сумму 176,90 млрд рублей. Средний чек по стране остался на уровне 1,6 млн рублей, а средний срок займа составляет 72 месяца.

Ранее мы сообщили о том, что цены и спрос на газомоторное топливо резко выросли в Петербурге.

Фото: Piter.TV