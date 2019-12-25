Объем автокредитов в Петербурге рухнул на 25%

Средний размер кредита при этом практически сохранился на прошлогоднем уровне и составляет около 1,7 миллиона рублей, сократившись незначительно — всего на 0,2%.

Объединённое кредитное бюро (ОКБ) опубликовало статистику, согласно которой в сентябре 2025 года в Санкт-Петербурге зафиксировано снижение объема кредитования на покупку автомобилей на 22,7% по сравнению с аналогичным месяцем предыдущего года. Данные, изученные изданием РБК Петербург, показывают, что банки Санкт-Петербурга выдали жителям города 6,8 тысячи займов на приобретение автотранспорта общей суммой 11,5 миллиардов рублей.

Стоит отметить, что в сентябре 2024 года показатель суммы автокредитов составлял 14,1 миллиарда рублей, а общее число выданных займов уменьшилось на 22%. Средний размер кредита при этом практически сохранился на прошлогоднем уровне и составляет около 1,7 миллиона рублей, сократившись незначительно — всего на 0,2%.

Вместе с тем, сравнивая сентябрь 2025 года с предыдущим месяцем, отмечается положительная тенденция роста автокредитования: суммарный объем выдаваемых кредитов увеличился на 10% (составив 10,4 миллиарда рублей), а количество выданных автокредитов выросло на 9,1%.

Фото: Piter.TV