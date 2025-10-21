Проверку исполнения перевозчиками природоохранного законодательства провели в Московском районе

Итогом проверки стали административные санкции: составлены протоколы о нарушениях в отношении троих частных лиц и начато судебное разбирательство в отношении одного юридического лица.

Комитет по природопользованию Петербурга продолжает активную работу по обеспечению экологической безопасности путём проведения контролирующих мероприятий. Недавно совместно с прокуратурой и полицейскими подразделения Московского района была проведена проверка соблюдения законов в области охраны природы, результатом которой стало выявление существенных нарушений в сфере транспортировки отходов.

В ходе рейдов обследовали транспортные средства перевозчиков отходов и установили, что 4 из них осуществляли перевозки производственных и бытовых отходов без необходимой документации.

Итогом проверки стали административные санкции: составлены протоколы о нарушениях в отношении троих частных лиц и начато судебное разбирательство в отношении одного юридического лица. Ответственность предусмотрена статьей 8.2 части 1 Кодекса РФ об административных правонарушениях, предусматривающей наказания за нарушение экологических норм при обращении с отходами производства и потребления.

Дополнительно с нарушителями проведены профилактические беседы, в ходе которых повторно доведены требования природоохранного законодательства и объяснены последствия игнорирования существующих норм. Наша цель — не только выявлять существующие нарушения, но и предупреждать будущие инциденты путем информирования участников процессов переработки и утилизации отходов.

Фото и видео: Telegram / ПриродоВеды