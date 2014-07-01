Объем выдачи автокредитов в Петербурге упал на 41%

Всего за октябрь банки выдали 3800 кредитов на покупку автомобилей на общую сумму 6,56 миллиарда рублей. Для сравнения, в августе этого года петербуржцы взяли автокредиты на сумму 9,4 миллиарда рублей.

В октябре 2024 года количество выданных автокредитов в Санкт-Петербурге снизилось на 42% по сравнению с сентябрем, а общий объем займов уменьшился на 41%. Эти данные были предоставлены "РБК Петербург" на основе исследования Объединенного кредитного бюро.

Всего за октябрь банки выдали 3800 кредитов на покупку автомобилей на общую сумму 6,56 миллиарда рублей. Для сравнения, в августе этого года петербуржцы взяли автокредиты на сумму 9,4 миллиарда рублей.

Средний размер кредита на приобретение автомобиля в Санкт-Петербурге увеличился до 1,73 миллиона рублей (в сентябре он составлял 1,69 миллиона рублей). В среднем заемщики оформляли кредиты сроком на пять лет и шесть месяцев.

До середины 2024 года число автокредитов в Петербурге постоянно увеличивалось, достигнув пика в июле — 40 тысяч займов, что на 30% больше, чем в первом полугодии 2023 года. За первые шесть месяцев года объем кредитования в Северной столице составил 55,8 миллиарда рублей. По данным Национального бюро кредитных историй, такой высокий уровень выдачи кредитов был связан с ожиданием будущего увеличения процентных ставок.

Ранее представители автомобильного ритейла предупреждали о возможном росте цен на автомобили в Санкт-Петербурге. Эксперты предполагают, что цены вырастут в среднем на 15-20%. Причиной этого является повышение ставки утилизационного сбора — налога, который производители и импортеры платят за ввоз автомобилей в Россию, произведённых за пределами страны.

Ранее мы сообщили о том, что спрос на аренду электросамокатов в Петербурге вырос до 65% за год.

Фото: Piter.TV