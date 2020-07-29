Новая схема развития трансграничной торговли вынесена на рассмотрение правительства РФ.

Доставка онлайн-заказов в Россию из-за границы может сократиться до одного дня. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Ассоциации компаний интернет торговли (АКИТ).

Проект позволяет использовать таможенные склады для доставки интернет-покупок. Пока доставка через них доступна только лишь в В2В сегменте. Как правило, на таких складах действует стандартный режим, который предполагает хранение посылок в течение установленного срока без уплаты таможенных пошлин и НДС.

"Почта России" предлагает сделать таможенные склады перехватывающими узлами для трансграничной интернет торговли. Тогда у зарубежных компаний появится возможность создавать в России товарный запас. Это позволит в несколько раз сократить время пути товара от продавца к покупателю.

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