Это произойдет при подорожании нефти.

Эксперты прогнозируют подорожание доллара до 75 рублей в августе.

По мнению аналитиков, доллар может торговаться в диапазоне 71-75 рублей, а евро – 82-86 рублей. На данный момент, американская национальная валюта укрепилась к российской. Месяц назад доллар торговался за 72,55 рубля. Сейчас курс американской национальной валюты составляет 72,55 рубля.

Однако, эксперты отмечают, что для доллара июль может стать самым худшим месяцем за последние 10 лет. По отношению к евро он подешевел на 4,5%. Кроме того, аналитики отмечают, что доллар сдает позиции и по отношению к другим валютам развитых стран.

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Видео: Youtube / Сбербанк TV