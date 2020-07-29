Глава государства отметил, что ситуация с распространением нового типа пневмонии может качнуться в любую сторону.

Президент России Владимир Путин оценил текущую ситуацию с коронавирусом в России. Об этом он заявил на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке в РФ.

Путин подчеркнул, что в целом страна справилась с "беспрецедентным вызовом". По словам президента, были сбои и проблемы, но в целом стране "удалось отразить натиск этой эпидемии". Он отметил, что в июне и в июле количество заражений COVID-19 постепенно сокращается. Число новых зафиксированных случаев на данный момент в два раза ниже, чем в мае.

Российский лидер подчеркнул, что ситуация по-прежнему остается сложной и может качнуться в любую сторону. Он полагает, что никаких поводов для самоуспокоенности и для того, чтобы расслабиться и забыть про рекомендации врачей, нет.

Ранее мы сообщили, что в Белоруссии задержали более 30 боевиков иностранной ЧВК.

Видео: kremlin.ru