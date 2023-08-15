В ООН обеспокоены намерением военных в Нигере начать суд над президентом

Стефан Дюжаррик призвал мятежников из Африки освободить Мохамеда Базума.

Намерение отстранивших от власти президента Нигера Мохамеда Базума военнослужащих начать суд над политиков вызывает большую тревогу в ООН. Генеральный секретарь Антониу Гутерриш призывает к немедленному освобождению главы государства вооруженными мятежниками. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами от 14 августа сделал официальный представитель генсека Всемирной организации Стефан Дюжаррик.

Очевидно, это объявление вызывает большую тревогу. Мы по-прежнему крайне обеспокоены здоровьем, безопасностью президента Базума и его семьи. Мы вновь призываем к его немедленному и без каких-либо условий освобождению. Стефан Дюжаррик, пресс-сектетарь генсека ООН

Напомним, что еще 13 августа мятежники из Нигера официально объявили общественности о том, что оначнут судебное преследование в отношении Мохамеда Базума, который был захвачен ими в момент государственного переворота 26 июля. Военнослужащие утверждают, что имеют доказательства совершения политиком государственной измены для подрыва внутренней и внешней безопасности африканской страны.

Постпред США в ООН назвала Базума легитимным президентом Нигера.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций