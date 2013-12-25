Постпред США в ООН назвала Базума легитимным президентом Нигера

Линда Томас-Гринфилд прокомментировала реакцию Совбеза ООН.

Американские власти считают Мохамеда Базума легитимным президентом Нигера. Соответствующее заявление в рамках выступления перед журналистами в штаб-квартире ООн в Нью-Йорке сделала постоянный представитель США при Всемирной организации Линда Томас-Гринфилд. Таким образом дипломат ответила на вопрос СМИ о том, какой будет позиция Совета Безопасности в связи с назначением нового национального правительства в этой африканской стране.

Мы считаем президента Базума демократически избранным президентом Нигера. Условия, в которых он сейчас содержится, неприемлемы. Мы призывали к его освобождению вместе с генсеком ООН и членами ЭКОВАС, которые, как я понимаю, будут сегодня собираться, чтобы обсудить ситуацию там. Линда Томас-Гринфилд, постпред США в ООН

Напомним, что военнослужащие Нигера в конце июля 2023 года объявили по национальному телевидению об отстранении от власти главы государства Мохамеда Базума. Политические лидеры большинства западных стран и региональная организация ЭКОВАС осудили этот вооруженный государственный переворот. В начале августа участники в ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер.

В ООН заявили об отсутствии данных о переговорах по возобновлению зерновой сделки.

Фото и видео: Организация Объединенных Наций