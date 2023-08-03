В ООН заявили об отсутствии данных о переговорах по возобновлению зерновой сделки

Фархан Хак не смог привести данные о возможных обсуждениях возобновления соглашения по продовольствию.

Всемирная организация не располагает данными о возможных переговорах между странами-участницами по возобновлению зерновой сделки. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге со СМИ от второго августа сделал заместитель официального представителя генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша Фархан Хак.

У меня нет информации о каких-либо возможных переговорах. Мы поддерживаем связь на различных уровнях для того, чтобы убедиться, что мы продолжаем делать все возможное для доступа украинского и российского продовольствия и удобрений на рынки. Фархан Хак, зампресс-секретаря генсека ООН

Ранее американский постоянный представитель при ООН Линда Томас-Гринфилд публично перед СМИ выступила с утверждением о том, что обладает информацией, согласно которой Москва якобы готова вести переговоры о возобновлении черноморской инициативы.

В ООН заявили об отсутствии информации об инциденте в Черном море с российскими судами.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций