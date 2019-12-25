Фархан Хак оценил сообщение Минобороны России по поводу безэкипажных катеров ВСУ.

Всемирная организация не обладает собственной информацией относительно попытки Вооруженных сил Украины атаковать российские гражданские транспортные суда в акватории Черного моря безэкипажными катерами. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге со СМИ от 1 августа сделал заместитель представителя генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша Фархан Хак.

У нас нет информации об этом из первых рук. Фархан Хак, зампресс-секретаря генсека ООН

Ранее официальный представитель российского министерства по обороне, генерал-лейтенант Игорь Конашенков публично уведомил журналистов о том, что киевский режим предпринял попытку атаковать гражданские суда безэкипажными катерами. Однако корабли ВМФ России своевременно обнаружили цели противника и уничтожили их. Данное происшествие зафиксировано в юго-западной части Черного моря, когда транспортные суда следовали к проливу Босфор.

В офисе генсека ООН призвали прекратить атаки беспилотников на Москву.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций