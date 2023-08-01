В ООН не стали комментировать возможность применения ECOWAS силы в Нигере

Фархан Хак не ответил на вопрос о силовом методе для решения ситуации в африканской стране.

Во Всемирной организации отказались комментировать возможности использования силы странами Экономического сообщества стран Западной Африки (ECOWAS) в отношении вооруженных мятежников в Нигере. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в штаб-квартире ООН сделал заместитель официального представителя генерального секретаря Антониу Гутерриша Фархан Хак.

Не мне комментировать решения ECOWAS и их условия. Мы тесно работаем с ECOWAS <...> для поддержки народа Нигера. Фархан Хак, зампресс-секретаря генсека ООН

Напомним, что ECOWAS созвало Чрезвычайный саммит из-за ситуации в Нигере, на котором руководство подтвердило, что захваченный и удерживаемый мятежниками президент Нигера Мохамед Базум остается главой государства. Участники мероприятия осудили попытку государственного переворота, а также незаконное удержание президента, членов его семьи и местного правительства. Члены организации выдвинули ультиматум для мятежников. Если требования саммита не будут удовлетворены, то будут предприняты все необходимые меры для того, чтобы в Нигере было восстановлен конституционный порядок. Такое воздействие может включать в себя и силовые методы.

ECOWAS сформировано весной 1975 года странами Западной Африки. На сегодняшний день международная организация объединяет 15 государств региона. Также временно приостановлено членство трех стран, в которых за последние несколько лет власть захватили военнослужащие. Речь идет о Мали, Гвинее и Буркина-Фасо.

В ООН выступили за прекращение милитаризации сирийских территорий на фоне инцидента с БПЛА.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций