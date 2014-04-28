В ООН выступили за прекращение милитаризации сирийских территорий на фоне инцидента с БПЛА

Фархан Хак оценил инцидент, произошедший между российскими самолетами и БПЛА США.

Всемирная организация выступает за прекращение дальнейшей милитаризации сирийских территорий. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в штаб-квартире ООН сделал заместитель официального представителя генерального секретаря Антониу Гутерриша Фархан Хак. Таким образом эксперт прокомментировал прессе инцидент с опасным сближением в небе над Сирией американского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) MQ-9 с российскими самолетами.

Мы хотим, чтобы милитаризация регионов в Сирии и близлежащих территорий была прекращена. Мы хотим устойчивого мира в Сирии. Фархан Хак, зампресс-секретаря генсека ООН

Напомним, что заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии, контр-адмирал Олег Гуринов уведомил СМИ о том, что в районе Эль-Баб военные зафиксировали опасное сближение беспилотника MQ-9 от международной коалиции, которую возглавляют США, с российскими самолетами. Летчики зарегистрировали в воздушном пространстве воздействие системами наведения. Это привело к автоматическому срабатыванию бортовых комплексов обороны.

В ООН заявили об отсутствии данных о последствиях для судов в ходе ударов в районе Одессы.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций