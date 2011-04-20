В ООН заявили об отсутствии данных о последствиях для судов в ходе ударов в районе Одессы

Стефан Дюжаррик оценил сведения об ударах по военной инфраструктуре Одессы.

Всемирная организация не располагает данными о том, могли ли пострадать гражданское суда в результате ударов по военным объектам в районе города Одессы. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Нью-Йорке сделал официальный представитель генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша Стефан Дюжаррик.

У меня нет подобной информации. Мы только знаем, что были затронуты портовые операции и сооружения... Стефан Дюжаррик, пресс-секретарь генсека ООН

Ранее на этой неделе официальный представитель российского министерства по обороне, генерал-лейтенант Игорь Конашенков публично сообщил о нанесении группового удара высокоточным оружием по украинским объектам военной промышленности и топливной инфраструктуры в районе Одессы, а также по авиационной базе Канатово. В четверг аналогичные удары произошли по местам производства и хранения безэкипажных катеров в районе Ильичевска и Одессы.

В ООН считают, что кассетные боеприпасы не должны применяться.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций