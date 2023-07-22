В ООН считают, что кассетные боеприпасы не должны применяться

Стефан Дюжаррик оценил военную поставку США для ВСУ.

Всемирная организация обеспокоена сообщениями о применении Вооруженными силами Украины кассетных боеприпасов и считает, что они не должны использоваться в рамках регионального конфликта. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в штаб-квартире в Нью-Йорке от 21 июля сделал официальный представитель генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша Стефан Дюжаррик.

Мы видели эти сообщения, которые вызывают сильное беспокойство. Как мы и говорили ранее, вооружения такого типа должны остаться в прошлом. Они не должны применяться. Стефан Дюжаррик, пресс-секретарь генсека ООН

Напомним, что в четверг 21 июля координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома при президенте Джо Байдене Джон Кирби признался прессе, что киевский режим примерно в течение последних семи дней начала применять поставленные Вашингтоном кассетные боеприпасы

ООН привержена работе по облегчению сельхозэкспорта РФ.

Фото и видео: Организация Объединенных Наций