ООН привержена работе по облегчению сельхозэкспорта РФ

Стефан Дюжаррик рассказал о продолжении работы по пакетному соглашению.

Всемирная организация привержена работе по облегчению сельскохозяйственного экспорта из России безотносительно срока в 90 дней (три месяца). Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке с журналистами сделал официальный представитель генерального секретаря Антониу Гутерриша Стефан Дюжаррик.

Наша приверженность черноморской инициативе, меморандуму о взаимопонимании остается в силе безотносительно 90-дневного срока. Стефан Дюжаррик, пресс-секретарь генсека ООН

Эксперт пояснил, что генсек ООН вне контролирует SWIFT и банковскую систему, рынок морских грузоперевозок и страхования. В связи с этой ситуации в международной структуре считают, что многое в вопросе реализации пакетного соглашения зависит от доброй воли и зависит от других сторон.

В ООН заявили, что Гутерриш изучает все пути сельхозэкспорта с Украины и из России.

Фото и видео: Организация Объединенных Наций