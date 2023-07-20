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ООН привержена работе по облегчению сельхозэкспорта РФ

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Стефан Дюжаррик рассказал о продолжении работы по пакетному соглашению.

Всемирная организация привержена работе по облегчению сельскохозяйственного экспорта из России безотносительно срока в 90 дней (три месяца). Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке с журналистами сделал официальный представитель генерального секретаря Антониу Гутерриша Стефан Дюжаррик.

Наша приверженность черноморской инициативе, меморандуму о взаимопонимании остается в силе безотносительно 90-дневного срока.

Стефан Дюжаррик, пресс-секретарь генсека ООН

Эксперт пояснил, что генсек ООН вне контролирует SWIFT и банковскую систему, рынок морских грузоперевозок и страхования. В связи с этой ситуации в международной структуре считают, что многое в вопросе реализации пакетного соглашения зависит от доброй воли и зависит от других сторон.

В ООН заявили, что Гутерриш изучает все пути сельхозэкспорта с Украины и из России.

Фото и видео: Организация Объединенных Наций

Теги: зерновая сделка, оон, сельское хозяйство, стефан дюжаррик, экспорт
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, Новости России,

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