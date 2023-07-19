В ООН заявили, что Гутерриш изучает все пути сельхозэкспорта с Украины и из России

Стефан Дюжаррик не смог оценить предложение Владимира Зеленского.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш будет изучать все возможные способы обеспечения сельскохозяйственного экспорта из России и с территории Украины. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами во вторник 18 июня сделал официальный представитель главы Всемирной организации Стефан Дюжаррик. Таким образом спикер оценил предложения киевского режима по реализации черноморской сделки без участия Москвы.Он заметил, что на текущий момент изучается ряд идей по тому, как можно будет сохранить продовольственные поставки. Однако пока что ООН не может дать оценку какого-либо плана.

Генеральный секретарь продолжит изучать все пути обеспечения доступа к украинскому зерну, российскому зерну и удобрениям на мировом рынке. Стефан Дюжаррик, пресс-секретарь генсека ООН

Напомним, что украинский президент Владимир Зеленский публично сообщи о том, что направил Антониу Гутерришу и президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану официальные послания с инциативами по продолжению ведения зерновой сделке или запуске ее аналога в трехстороннем формате без участия России.

В ООН в связи с визитом Блинкена в КНР считают, что мир выиграет от диалога США и Китая.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций