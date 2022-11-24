Замгенсека ООН заявила о необходимости прекратить боевые действия вокруг ЗАЭС

Розмари Ди Карло оценила мировую угрозу техногенной ядерной катастрофы.

Обстрелы территории Запорожской атомной электростанции являются безрассудным и предосудительным поступком. Соответствующее заявление в ходе выступления на заседании Совета Безопасности ООН, посвященного украинскому кризису, сделала заместитель генерального секретаря Всемирной организации Антониу Гутерриша по политическим вопросам Розмари Ди Карло.

Мы глубоко обеспокоены ситуацией на ЗАЭС, крупнейшей в Европе. Обстрел станции, который произошел на выходных, безрассуден и предосудителен. Розмари Ди Карло, замгенсека ООН

Напомним, что еще 19 ноября украинские военнослужащие возобновили после длительного перерыва обстрелы ЗАЭС. Аналогичные артиллерийские удары по режимному объекту также были зафиксированы 20 и 21 ноября. ЗАЭС считается самой крупной станцией на территории Европы. Она находится под контролем Вооруженных сил РФ с конца февраля 2022 года. В сентябре по результатам посещения объекта экспертной миссией МАГАТЭ, организация и Рафаэль Гросси призвали создать вокруг ЗАЭС зону безопасности.

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Фото и видео: Организация Объединенных Наций

