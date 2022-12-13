В ООН напомнили богатым странам о финансировании адаптации к смене климата

Антониу Гутерриш рассказал о требованиях по раннему предупреждению граждан о катаклизмах.

Генеральный секретарь Антониу Гутерриш считает, что богатые страны должны выделить 100 миллиардов долларов на адаптацию тех стран, которые наиболее подвержены климатическим изменениям. Соответствующее заявление специалист сделал в ходе выступления на Международной конференции в Женеве по вопросам гуманитарной помощи Пакистану. Спикер повторил собственный призыв, связанный с реформированием мировой финансовой архитектуры. В частности, речь идет о многосторонних банках развития.

Развитые страны должны выполнить свое обязательство по удвоению финансирования адаптации и срочно, без промедления достичь целевого показателя в 100 миллиардов долларов. Антониу Гутерриш, генсек ООН

Напомним, что генсек ООН также призывает международных коллег приложить больше усилий для обеспечения каждого человека на планете системами раннего предупреждения о возможных природных катаклизмах и катастрофах. Это должно быть сделано в течение пяти следующих лет.

Представитель ООН отказался комментировать слова Олланда и Меркель о Минских соглашениях.

Фото и видео: YouTube / Aaj TV Official

