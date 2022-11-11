В ООН надеются на успех на встрече с Россией в Женеве по зерну

Стефани Трембле рассказала об участии на мероприятии Сергея Вершинина и Мартина Гриффитса.

В ООН надеются на успех на встрече с Россией в Женеве по зерновой сделке. Соответствующее заявление в ходе регулярного брифинга с журналистами сделала заместитель официального представителя генерального секретаря Всемирной организации Антониу Гутерриша Стефани Трембле. Чиновница заметила, что делегацию из Москвы будет возглавлять заместитель министра по внешней политике Сергей Вершинин. Мероприятие запланировано на 11 ноября. ООн будет представлять генеральный директор ЮНКТАД Ребека Гринспен и заместитель генерального секретаря Мартин Гриффитс

Мы надеемся, что предстоящие завтра консультации в поддержку усилий по полному выполнению подписанных в июле соглашений будут способствовать продвижению в вопросе беспрепятственного и скорейшего импорта продовольствия и удобрений из России на мировые рынки. Стефани Трембле, зампресс-сека генсека ООН

Трембле уточнила, что 11 ноября состоятся именно двусторонние переговоры делегация России и ООН, без участия других сторон зерновой сделки. "Это часть более широкого переговорного процесса", - добавила зампредставителя генсека.

Сотрудники ООН готовы оказать помощь Херсону при гарантиях безопасности.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций