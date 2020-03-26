Сотрудники ООН готовы оказать помощь Херсону при гарантиях безопасности

Стефани Трембле пояснила, что у нее нет информации по отводу войск РФ в города.

Сотрудники ООН готовы оказать помощь городу Херсону и его жителям при соответствующих гарантиях безопасности. Об этом журналистам в рамках регулярного брифинга сообщила заместитель официального представителя генерального секретаря Всемирной организации Стефани Трембле. Чиновница пояснила, что на текущий момент у генсркетариата в Нью-Йорке нет сведений относительно отвода российских войск из данного населенного пункта. В ООН продолжают следить за обстановкой в регионе.

Мы ведем мониторинг развития ситуации, и наши гуманитарные коллеги готовы начать оказывать гуманитарную помощь при гарантиях безопасности. Стефани Трембле, зампресс-секретаря генсека ООН

Напомним, что министр по обороне России Сергей Шойгу 9 ноября по предложению командующего группировкой войск в зоне специальной военной операции (СВО) Сергея Суровикина дал приказ по отводу сил с правого берега Днепра на левый.

В ООН считают, что РФ и Украине надо вступить в переговоры при появлении такой возможности.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций