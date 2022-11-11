В ООН считают, что РФ и Украине надо вступить в переговоры при появлении такой возможности

Стефани Трембле призвала заниматься мирным урегулированием украинского кризиса.

В ООН считают, что России и Украине надо вступить в переговоры при появлении первой же возможности. Соответствующее заявление в ходе регулярного брифинга с журналистами сделал заместитель официального представителя генерального секретаря Всемирной организации Антониу Гутерриша. Стефани Трембле пояснила, что ранее генсек неоднократно выражал надежду на то, чтобы стороны конфликта участвовали в мирных контактах по урегулированию проблем. Таким образом спикер ответила на вопрос со стороны СМИ о высказывании главы Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерала Марка Милли об "окне возможностей" для дипломатических усилий из-за наступления холодов в регионе.

Генеральный секретарь ООН сам в прошлом неоднократно выражал надежды на то, чтобы Россия и Украина участвовали в мирных переговорах. Если есть окно возможностей, следует его использовать. Стефани Трембле, зампресс-сека генсека ООН

Напомним, что на мероприятии в Экономическом клубе Нью-Йорка марк Милли, заявил, что на текущий момент видит хорошую возможность для переговоров между Россией и Украиной. Он оценил отвод российских войск с правого берега Днепра и города Херсон. Генерал США уверен в том, что Россия решилась на данный шаг из-за необходимости сохранить силы для восстановления оборонной линии.

Генсек ООН призвал заключить пакт о климатической солидарности.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций