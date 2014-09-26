Генсек ООН призвал заключить пакт о климатической солидарности

Антониу Гутерриш рассказал о своей инициативе в Египте.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал международных коллег заключить исторический пакт о климатической солидарности. Он пояснил, что документ должен связать как развитые, так и развивающиеся государства по вопросу дополнительного сокращения негативных для экологии выбросах, а также о помощи странам по ускорению перехода к возобновляемой энергии. Информацией спикер поделился в ходе выступления на профильной Конференции Cop27, проводимой в египетском Шарм-эш-Шейхе. Эксперт пояснил, что ученые говорят о том, что мировая надежда по ограничению роста температуры до 1,5 градуса по Цельсию подразумевает достижение нулевых выбросов к 2050 году.

Цель зависит от системы жизнеобеспечения. Мы приближаемся к точке невозврата. Чтобы избежать этой ужасной участи, все страны „двадцатки" должны сейчас активизировать свой энергетический переход — в этом десятилетии. Антониу Гутерриш, генсек ООН

Генсек ООН отметил, что в прошлом году на конференции в Глазго уже призывал к созданию коалиций по поддержке стран с высокими уровнями выбросов.

Гутерриш: планета движется в "климатический ад".

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций