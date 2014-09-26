Гутерриш: планета движется в "климатический ад"

Генсек ООН призвал мир снять ногу с "педали газа".

Генеральный секретарь Всемирной организации Антониу Гутерриш заявил, что планета движется в "климатический ад", а мир продолжает держать ногу на педали газа, так как изменения по экологии могут стать необратимыми для общества. Соответствующее заявление чиновник сделал в ходе выступления на Конференции Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP-27), проводимом в египетском Шарм-эш-Шейхе.

Выбросы парниковых газов продолжают расти, глобальная температура растет. Наша планета быстро приближается к переломным моментам, которые сделают климатический хаос необратимым. Антониу Гутерриш, генсек ООН

Генсек ООН считает изменение климата определяющей проблемой и главным вызовом данного века. Антониу Гутерриш полагает, что для человечества является неприемлимым так вопиюще и саморазрушительно отодвигать экологическую повестку на второй план.

ООН: заявления России о недопустимости ядерной войны отражают задачу генсека.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций