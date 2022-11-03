ООН: заявления России о недопустимости ядерной войны отражают задачу генсека

Стефан Дюжаррик оценил постановление, объявленное МИД РФ.

Российские заявления о недопустимости ядерной войны отражают одну из главных целей пребывания генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша на своей должности. Соответствующее заявление в ходе регулярного брифинга с журналистами сделал официальный представитель генсека Всемирной организации.

Никогда не видеть какого-либо ядерного конфликта является целью генерального секретаря. Антониу Гутерриш, генсек ООН

Напомим, что недавно МИД РФ заявили, что Москва при осуществлении собственной политики в области ядерного сдерживания строго и последовательно руководствуется мировым постулатом о недопустимости ядерной войны. Подобное реагирование на угрозу гипотетически допускается Кремлем, но тсключительно в качестве ответа на аналогичную агрессию при использования орудия массового уничтожения, или при существовании опасности по существованию государства.

ООН заявила, что эксперты по санкциям могут рассмотреть возможные поставки КНДР оружия РФ.

Фото и видео: Организация Объединенных наций