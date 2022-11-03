ООН заявила, что эксперты по санкциям могут рассмотреть возможные поставки КНДР оружия РФ

Стефан Дюжаррик оценил слухи о поставках Северной Кореи России.

ООН заявила, что эксперты по санкциям могут рассмотреть возможные поставки вооружения и боеприпасов в Россию для применения на Украине со стороны Северной Кореи. Соответствующее заявление официальный представитель генерального секретаря Всемирной Организации Антониу Гутерриша сделал в ходе брифинга с журналистами в Нью-Йорке. Стефан Дюжаррик добавил, что мир не хочет видеть отправку нового оружия в данный регион. Он призвал контролировать ситуацию.

С точки зрения секретариата у нас нет возможности проверить эти утверждения. В отношении КНДР действуют санкции. Если такой вопрос будет поднят, то его рассмотрит группа экспертов по санкциям. Стефан Дюжаррик, пресс-секретарь генсека ООН

В ООН надеются на продление зерновой сделки.

Фото и видео: Организация Объединенных наций