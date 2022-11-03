  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 8:57
80
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

ООН заявила, что эксперты по санкциям могут рассмотреть возможные поставки КНДР оружия РФ

0 0

Стефан Дюжаррик оценил слухи о поставках Северной Кореи России.

ООН заявила, что эксперты по санкциям могут рассмотреть возможные поставки вооружения и боеприпасов в Россию для применения на Украине со стороны Северной Кореи. Соответствующее заявление официальный представитель генерального секретаря Всемирной Организации Антониу Гутерриша сделал в ходе брифинга с журналистами в Нью-Йорке. Стефан Дюжаррик добавил, что мир не хочет видеть отправку нового оружия в данный регион. Он призвал контролировать ситуацию.

С точки зрения секретариата у нас нет возможности проверить эти утверждения. В отношении КНДР действуют санкции. Если такой вопрос будет поднят, то его рассмотрит группа экспертов по санкциям.

 Стефан Дюжаррик, пресс-секретарь генсека ООН

В ООН надеются на продление зерновой сделки.

Фото и видео: Организация Объединенных наций

Теги: военная помощь, кндр, оон, северная корея, стефан дюжаррик
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии