Стефан Дюжаррик рассказал о работе по выполнению обязательств.

В ООН надеются на продление зерновой сделки. Соответствующей информацией с журналистами во время регулярного брифинга поделился официальный представитель генерального секретаря Антониу Гутерриша Стефан Дюжаррик. Специалист додавил, что срок международных договоренностей истекает 19 ноября. Всемирная организация рассчитывает, что положения проекта будут выполняться сторонами в полной мере.

Мы очень надеемся, что сделка будет продлена и будет выполняться в полном объеме. Стефан Дюжаррик, пресс-секретарь генсека ООН

Стефан Дюжаррик добавил, что все мировое сообщество заинтересовано в выполнении данной сделки и упразднении любых препятствий по торговле российскими удобрениями и сельскохозяйственной продукцией. Пресс-секретарь генсека ООН добавил, что Антониу Гутерриш в последние дни контактировал по вопросу с российским руководством, но не непосредственно с прездентом Владимиром Путиным.

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Фото и видео: Организация Объединенных наций