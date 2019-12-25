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В ОБСЕ назвали выборы в США конкурентными
Сегодня, 7:44
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lesjasap

В ОБСЕ назвали выборы в США конкурентными

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Майкл Джордж Линк провел пресс-конференцию в Вашингтоне.

В ОБСЕ назвали выборы в США конкурентоспособными. Об этом международные наблюдатели сообщили во время проведения пресс-конференции в Вашингтоне. Специалисты уточнили, что голосование на избирательных участках было организованным, но сопровождалось напряженной риторикой. 

Всеобщие выборы 3 ноября были конкурентными и хорошо организованными, несмотря на правовые неопределенности и логистические проблемы. В условиях сильно поляризованной политической среды, агрессивная риторика кампании усиливала напряжение

Майкл Джордж Линк, глава краткосрочной наблюдательной миссии ОБСЕ

Напомним, что на данный момент ведется подсчет голосов за кандидатов в президенты США. В ряде городов начались митинги. На данный момент за демократа отдали голоса 248 выборщиков, за Трампа - 214.

Штаб Байдена заявил, что готов добиваться через суд надлежащего подсчета всех голосов.

Теги: майкл джордж линк, обсе, президентские выборы
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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