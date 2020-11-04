Штаб Байдена заявил, что готов добиваться через суд надлежащего подсчета всех голосов

Штаб демократа Байдена отреагировал на предложения Трампа досрочно прекратить подсчет голосов в связи с его "феноменальной победой".

Это откровенная попытка лишить американских граждан демократических прав

Джен О"Мэлли Диллон, представитель штаба Байдена

В своей речи после окончания выборов Дональд Трамп сказал, что готов обратиться в Верховный суд для разрешения вопроса об итогах выборов. В штабе Байдена заявили если действующий президент США реализует эту угрозу, то демократы будут сопротивляться этому с помощью своих юристов. Демократы также добавили, что Трамп не решает исход выборов и демократический процесс продолжится.

Итоги выборов президента США будут известны через несколько дней. Пока подсчет голосов продолжается.

Видео: YouTube / NewsNOW from FOX