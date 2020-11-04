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Штаб Байдена заявил, что готов добиваться через суд надлежащего подсчета всех голосов

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Штаб демократа Байдена отреагировал на предложения Трампа досрочно прекратить подсчет голосов в связи с его "феноменальной победой". 

Это откровенная попытка лишить американских граждан демократических прав
Джен О"Мэлли Диллон, представитель штаба Байдена

В своей речи после окончания выборов Дональд Трамп сказал, что готов обратиться в Верховный суд для разрешения вопроса об итогах выборов. В штабе Байдена заявили если действующий президент США реализует эту угрозу, то демократы будут сопротивляться этому с помощью своих юристов. Демократы также добавили, что Трамп не решает исход выборов и демократический процесс продолжится. 

Итоги выборов президента США будут известны через несколько дней. Пока подсчет голосов продолжается. 

Видео: YouTube / NewsNOW from FOX

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Категории: Лента новостей, Тема дня,

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