В Нью-Мексико обнаружены 20-тысячелетние свидетельства существования древних "транспортных средств"

Древние следы и отпечатки волочения в Национальном парке Уайт-Сэндс в Нью-Мексико свидетельствуют о том, что самые ранние из известных американцев тащили за собой деревянные повозки.

Согласно новому исследованию, первые известные североамериканские племена использовали деревянные "транспортные средства" для перевозки грузов и, возможно, даже людей более 20 000 лет назад. Ученые обнаружили следы волочения, похожие на следы от саней, рядом с древними отпечатками ног в национальном парке Уайт-Сэндс в Нью-Мексико — возможно, это самый древний след человека в Северной Америке. Согласно исследованию, опубликованному в январском выпуске журнала Quaternary Science Advances, коренные народы, с которыми консультировались в ходе исследования, предположили, что следы были оставлены каким-то видом травоядных животных, передвигавшихся на деревянных каркасах, сделанных из двух связанных между собой шестов.

Коренные народы Великих равнин (в состав которых входит часть территории Нью-Мексико) использовали волокуши, запряжённые собаками (а позднее и лошадьми), для перевозки своих домов, мебели и других вещей во время первых контактов с европейскими колонизаторами около 500 лет назад. Согласно исследованию, в то время на волокушах также ездили дети и пожилые женщины. Судя по размеру и расположению древних следов, найденных рядом с волокушами, взрослые, вероятно, тянули волокуши, а дети шли за ними, как утверждают исследователи.

Многим людям знакома ситуация, когда они толкают тележку с покупками по супермаркету, перемещаясь с места на место с детьми, которые висят у них на руках. Похоже, это древний аналог, но без колёс. Мэтью Беннетт, ведущий автор исследования, профессор экологических и географических наук в Борнмутском университете в Великобритании

Беннетт отметил, что, по мнению исследователей, наши предки, должно быть, использовали что-то для перевозки своих вещей во время миграций по миру, но эти деревянные транспортные средства с тех пор сгнили. Недавно обнаруженные следы волочения дают первое представление о том, как доисторические люди перемещали тяжёлые грузы до появления колёс, сказал он. Исследователи начали раскопки на месте следов волочения в 2020 году. В Уайт-Сэндс следы волочения сохранились в древней высохшей грязи, погребённой под отложениями. Много тысячелетий назад люди пробирались по этой местности вместе с мамонтами, гигантскими наземными ленивцами, верблюдами и многими другими существами ледникового периода.

Следы волочения состоят из линий на земле, уходящих вверх на 165 футов (50 метров). Некоторые из следов представляют собой одиночные линии, которые могли быть оставлены двумя шестами, соединёнными на конце (в форме буквы А). В других случаях, согласно заявлению, были две параллельные линии, которые, вероятно, были оставлены двумя шестами, соединёнными посередине (в форме буквы X). Согласно исследованию, коренные народы Великих равнин обычно использовали А-образную деревянную раму с перекладинами или сетчатые корзины для фиксации предметов. Исследователи предположили, что древние люди в этом регионе делали то же самое. Чтобы проверить свою теорию, команда изготовила собственные волокуши из деревянных шестов и протащила их по илистым отмелям в Великобритании и вдоль побережья штата Мэн.

В ходе наших экспериментов следы и линии на грязи от шестов выглядели так же, как окаменелости, которые мы нашли в Нью-Мексико. Мэтью Беннетт, ведущий автор исследования

Беннетт и его коллеги ранее датировали следы человека в Уайт-Сэндс периодом от 21 000 до 23 000 лет назад, что ставит под сомнение предыдущее предположение о том, что люди прибыли в Северную Америку 13 000–16 000 лет назад. Не все исследователи согласны с возрастом этого места, но авторы исследования отметили, что любые споры о датировке не должны отвлекать от этих недавно обнаруженных особенностей, демонстрирующих древние обычаи коренных народов, независимо от их возраста.

Каждое открытие, которое мы делаем в Уайт-Сэндс, расширяет наше представление о жизни первых людей, поселившихся в Северной и Южной Америке. Эти люди были первыми мигрантами, отправившимися в Северную Америку, и понимание того, как они передвигались, жизненно важно для того, чтобы рассказать их историю. Салли Рейнольдс, соавтор, палеонтолог-млекопитающее из Борнмутского университета

Дрон снял нарвалов, которые используют свои бивни для поиска пищи и игр.

Фото: Борнмутский университет