Дрон снял нарвалов, которые используют свои бивни для поиска пищи и игр

Нарвал (Monodon monoceros), знаменитый кит, обитающий в отдалённых арктических водах, широко известен своим длинным спиралевидным бивнем, который на самом деле является удлинённым зубом. Бивень, который есть преимущественно у самцов и может вырастать до 3 метров в длину, является одной из самых удивительных особенностей природы и источником вдохновения для мифов, таких как миф о единороге. Считается, что он играет роль в борьбе за партнёрш, в том числе во время брачных игр. Возможно, у бивня есть и другие функции, но их назначение до сих пор обсуждается, в первую очередь потому, что мало кто видел, как эти неуловимые животные используют свои бивни в дикой природе.

Ограниченные полевые наблюдения также означают, что о многих других аспектах поведения этого очень общительного северного кита, в том числе о социальном и репродуктивном поведении, о том, как они приспосабливаются к меняющимся условиям окружающей среды, и о том, участвуют ли нарвалы в поведении, не связанном напрямую с выживанием, например в играх, известно мало.

С помощью дронов исследователи из Океанографического института Харбор-БранчАтлантического университета Флориды и Министерства рыболовства и океанов Канады в сотрудничестве с общинами инуитов в Нунавуте, в канадской Арктике, впервые получили доказательства того, что нарвалы используют свои бивни в дикой природе для изучения, манипулирования и воздействия на поведение арктического гольца (Salvelinus alpinus), в том числе с достаточной силой, чтобы оглушить и, возможно, убить рыбу. Исследователи зафиксировали 17 различных моделей поведения, которые проливают свет на взаимоотношения между нарвалом, его добычей и птицами-конкурентами.

Результаты исследования, опубликованные в журнале "Границы в морской науке", также свидетельствуют о том, что нарвалы, вероятно, играют, в частности, в исследовательские игры с предметами, а также дают представление о поведении нарвалов в меняющейся Арктике. Например, действия нарвалов, возможно, включали социальное обучение и, вероятно, социальную инструкцию, а также личностные различия между отдельными нарвалами. Эти новые данные ещё больше обогащают наше понимание сложного поведения нарвалов. Полученные данные также представляют собой первые отчёты о взаимодействии нарвалов, рыб и птиц, в том числе о попытках клептопаразитизма, то есть "краже пищи", между нарвалами и белокрылыми чаями (Larus hyperboreus).

Нарвалы известны своим "бивневским" поведением, когда два или более из них одновременно поднимают свои бивни почти вертикально из воды, скрещивая их в ритуальном поведении, возможно, для оценки качеств потенциального соперника или демонстрации этих качеств потенциальным партнёрам. Грег О"Корри-Кроу, доктор философии, старший автор

Профессор-исследователь в отделении FAU в Харборе и исследователь National Geographic Грег О"Корри-Кроу пояснил, что теперь ученые знают о том, что у бивней нарвалов есть и другие функции, в том числе совершенно неожиданные, включая поиск пищи, исследование и игры". Нарвалы демонстрировали удивительную ловкость, точность и скорость движений бивнями и регулярно корректировали их, чтобы следить за движущейся целью. Бивни, особенно их кончики, использовались для изучения и манипулирования целью с помощью коротких прикосновений, которые обычно вызывали реакцию рыбы.

Кортни Уотт, доктор философии, соавтор и научный сотрудник, а также руководитель группы в Министерстве рыболовства и океанов Канады пояснил, что изучает нарвалов уже более десяти лет и всегда восхищался их бивнями.

Замечательно наблюдать за тем, как они используют свои бивни для поиска пищи и игр. Это уникальное исследование, в ходе которого мы разбили лагерь в отдалённом месте и снимали нарвалов с помощью дронов, даёт много интересной информации и позволяет взглянуть на их поведение с высоты птичьего полёта, чего мы раньше не видели. Кортни Уотт, доктор философии, соавтор

Это исследование показывает, как изменения окружающей среды могут привести к новым межвидовым контактам, затрудняя адаптацию арктических видов. О"Корри-Кроу заметил, что исследование дает чёткое представление о том, что нарвалы преследуют рыбу и используют свои бивни, чтобы напрямую взаимодействовать с рыбой и влиять на её поведение. Некоторые из наблюдаемых нами взаимодействий носили конкурентный характер: один кит блокировал или пытался блокировать доступ другого кита к той же рыбе-цели, в то время как другие, возможно, были более тонкими, коммуникативными и даже дружескими. Ни одно из них не было откровенно агрессивным.

Социальное поведение китов, например, обучение друг у друга, также говорит о том, что социальные процессы могут ускорить поведенческую адаптацию в ответ на изменения в Арктике. Для того, чтобы понять, как нарвалы реагируют на изменения в Арктике и адаптируются к ним, необходимы полевые исследования с использованием инновационных неинвазивных инструментов, таких как дроны, чтобы наблюдать за ними в естественной среде, не беспокоя их. Бесплотниеи позволяют в режиме реального времени получать уникальную информацию об их поведении, помогая учёным собирать важные данные о том, как нарвалы реагируют на изменения в ледовой обстановке, доступность добычи и другие изменения окружающей среды. Такие исследования играют ключевую роль в понимании влияния глобального потепления на этих неуловимых животных, говорит О"Корри-Кроу.

Соавторами исследования также являются Маха Газал, Марк Гиллеспи и Люк Сторри из Министерства рыболовства и океанов Канады, а также Пол Гэлвин и Джейсон Харасимо из Всемирного фонда дикой природы в Канаде. Уотт также является адъюнкт-профессором в Университете Манитобы. Работа проводилась при поддержке Министерства рыболовства и океанов Канады, отделения FAU в Харборе, Национального географического общества, Всемирного фонда дикой природы в Канаде, Совета по охране дикой природы Нунавута и Программы полярного континентального шельфа Министерства природных ресурсов Канады.

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Фото: O"Corry-Crowe, FAU/Watt, DFO, Атлантический университет Флориды