В Бразилии родился первый в Южной Америке полярный медвежонок

Мамой и папой для Нур стали Аврора и Перегрино, прибывшие в Южную Америку из России.

Жители бразильского города Сан-Паулу в четверг увидели полярного медвежонка, впервые рожденного на территории Южной Америке. Соответствующее заявление сделали журналисты из иностранного издания G1. Новый постоялец зоосада появился на свет 17 ноября. Известно, что родителями малыша стала пара белых медведей Аврора и Перегрино, которые десять лет назад прибыли в местный аквариум из казанского зоопарка в России. Животных направили на переезд на другой континент планеты в рамках международной программы по сохранению вида.

Нур, белая медведица, которая родилась в Сан-Паулу, в четверг в первый раз предстала перед публикой. новостной портал G1

При рождении Нур весила порядка 400 граммов. За малышкой в первые месяцы ее жизни и за ее мамой постоянно наблюдала команда местных ветеринаров, которым помогали российские эксперты.

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Фото и видео: Decimo Dia