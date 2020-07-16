В Нью-Йорке убили и расчленили бензопилой 33-летнего миллионера

Все части тела были разложены по отдельным пакетам.

В центре Нью-Йорка в элитной квартире был убит и расчленен 33-летний миллионер Фахим Салех (Fahim Saleh).

Как передает CBS New York, в своей квартире был убит 33-летний Фатим Салех. О пропаже брата заявила сестра миллионера. Полиция нашла в квартире Салеха страшную находку. В отдельных пакетах лежали голова, туловище, конечности. Рядом лежала бензопила, которой, вероятно, был расчленен убитый.

При просмотре записей с камер наблюдения в доме полиция увидела, что в лифт вслед за Салехом зашел неизвестный в шляпе и с чемоданчиком. Неизвестный прятал свое лицо от камер. Из лифта Фахим уже выпал. Скорее всего, он был или убит выстрелом, или оглушен электрошокером. СМИ предполагают, что в чемоданчике у незнакомца была пила, которой позднее тело было расчленено.

Полиция предполагает, что действовал профессиональный киллер. Полиция расследует убийство.

Фахим Салех молодой и успешный миллионер, которого сравнивали с Илоном Маском. Он самостоятельно создал по всему миру сеть по обмену и прокату мотоциклов, а также занимался венчурной деятельностью.

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Фото: Instagrram/Fahim Saleh

Видео:CBS New York