Боец ММА зверски убит после вечеринки в честь своего 30-летнего юбилея

Жаро Шепарду было нанесено множественные ножевые ранения.

После вечеринки был жестоко убит боец ММА Жаро Шепард.

О смерти британского бойца Жаро Шепарда стало известно 13 июля, и только сейчас стала известна причина смерти. В день гибели, 12 июля, Шепард в кругу друзей и родственников отмечал свой 30 день рождения. После юбилейной вечеринки бойцу были нанесены множественные ножевые ранения. Его нашли итекающим кровью во дворе своего дома.

Прибывшая на место происшествия скорая, не смогла спасти Шепарда. Известен ли человек, нанесший смертельные удары ножом, не уточняется.

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